Bayramın son günü: Yollarda tatil dönüşü hareketliliği başladı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu.

AA

Ramazan Bayramı bugün sona eriyor...

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

Akıcı yoğunluk oluştu

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Yarın ve pazar günü artacak

Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)