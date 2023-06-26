Bayramların vazgeçilmezi tatlıcılarda bayram yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı dolayısıyla tatlıcılar, aldıkları siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor. Siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışan ustalar, yaptıkları tatlıları vatandaşların beğenisine sunuyor.

AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Bu çerçevede ayram hazırlıkları da son sürat devam ediyor.

Bayramların vazgeçilmezi tatlılar için baklavacılar bayrama kadar yoğun mesaisini sürdürecek.

Vatandaşların beğenisine sunuyorlar

Siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışan ustalar, özenle yaptıkları baklava, şekerpare, kadayıf, güllaç ve tulumba tatlısını vatandaşların beğenisine sunuyor.

Muş'ta işletme sahibi Veysel Okşaş, her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

"Tatlılarımızda birinci sınıf ürün kullanıyoruz"

Ustaların gece gündüz çalıştığını belirten Okşaş şu ifadeleri kullandı:

Sıcak olmasından dolayı sütlü tatlılara rağbet var. Tatlılarımızda birinci sınıf ürün kullanıyoruz. Yoğunluktan dolayı vatandaşların siparişlerini son güne bırakmasını istemiyoruz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

İşletme sahibi Abdullah Bümen ise "Tatlı, künefe ve baklava üretiyoruz. Bayram yoğunluğuna girdik. Tatlı yapımımız bitti, ustalarımız şimdi pişirmeye geçti." bilgisini verdi.