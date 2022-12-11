Bayrampaşa düzenlenen Balık Festivali'nde 3 ton hamsi dağıtıldı

Bayrampaşa Belediyesi'nce düzenlenen Balık Festivali'nde 3 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivalde vatandaşlar, hamsi yiyip horon tepti.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 'Balık Festivali' düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan Balık Festivali'nde ziyaretçilere 3 ton hamsi dağıtıldı.

Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 10 bin kişiye ekmek arası hamsi ikram edildi.

Hamsi yiyip horon teptiler

Ziyaretçiler, mangalda ve yağda pişirilen hamsinin tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadenizli sanatçıların da sahne aldığı festivalde vatandaşlar, hem hamsi yedi hem de horon teperek eğlendi.

"Tüm Bayrampaşa halkını bekliyoruz"

Aşçı Ferhat Gümüşdağ, "Aslında bu geleneksel hale geldi. Her sene düzenliyoruz. Balıkları halkımıza sunacağız. Bugün 3 ton hamsiyi 10 bin kişiye dağıtmayı düşünüyoruz. Bitirmeye çalışacağız. Tüm Bayrampaşa halkını bekliyoruz." dedi.

"Ben Karadeniz'i, hamsiyi severim"

Ziyaretçilerden Eyüp Kar, "Ben de Karadenizliyim. Özellikle kardeşlerimle beraber geldik. Ben Karadeniz'i, hamsiyi severim. Güzel bir etkinlik. Belediye Başkanımız Bayrampaşa'ya güzel hizmetler veriyor." dedi.

"Festivali duyunca hemen koştuk geldik"

DHA'nın haberine göre; Semra Tokaküçük ise, "Festivali duyunca hemen koştuk geldik. Daha önce de gelmiştim. Hem eğlence oluyor hem de kaynaşıyoruz. Aynı zamanda da balığımızı yiyoruz. Çok güzel geçiyor." şeklinde konuştu.

































