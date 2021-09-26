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    Bayrampaşa'da ağaçlık alanda yangın çıktı

    Sebze halinin yakınında bulunan alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 26.09.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 18:33
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    Bayrampaşa'da ağaçlık alanda yangın çıktı

    Bayrampaşa ilçesinde bulunan sebze halinin yakınındaki ağaçlık alanda, bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye'nin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgedeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

    Bayrampaşa'da ağaçlık alanda yangın çıktı ViDEO

    Bayrampaşa da ağaçlık alanda yangın çıktı #1

    Bayrampaşa da ağaçlık alanda yangın çıktı #2

    Bayrampaşa da ağaçlık alanda yangın çıktı #3

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