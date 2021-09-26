- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bayrampaşa'da ağaçlık alanda yangın çıktı
Bayrampaşa'da ağaçlık alanda yangın çıktı
Sebze halinin yakınında bulunan alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- DHA
- 26.09.2021 - 17:55
- Güncelleme : 26.09.2021 - 18:33
Bayrampaşa ilçesinde bulunan sebze halinin yakınındaki ağaçlık alanda, bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye'nin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgedeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
Bayrampaşa'da ağaçlık alanda yangın çıktı ViDEO