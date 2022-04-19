Petrol
111.91
-1.10%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
600.618
4.28%
BTXN Coin
31.28
0.19%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Bazı alkol ürünlerine ve tütüne zam geldi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenlemeye göre, sarmalık kıyılmış ve fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında artış yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bazı alkol ürünlerine ve tütüne zam geldi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenlemeye göre sarmalık kıyılmış tütünde ve fermente edilmiş diğer içeceklerde ÖTV artışı yapıldı.

    Buna göre, sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

    Bir zam da tütüne yapıldı

    Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

    Ayrıca "Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

    Bazı alkol ürünlerine ve tütüne zam geldi #1

    4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor

    Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17.3457 TL olan maktu ÖTV tutarı 29.5849 TL'ye yükseldi.

    Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

    İşte zam gelen ürünlerin yeni fiyat listesi...

    Bazı alkol ürünlerine ve tütüne zam geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Emtia piyasasında fiyatlamalar zorlaştı
    Ekonomi

    Emtia piyasasında fiyatlamalar zorlaştı

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı
    Kültür Sanat

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı

    Görüş Bildir