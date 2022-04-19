Bazı alkol ürünlerine ve tütüne zam geldi

Bazı alkol ürünlerine ve tütüne zam geldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenlemeye göre, sarmalık kıyılmış ve fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında artış yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenlemeye göre sarmalık kıyılmış tütünde ve fermente edilmiş diğer içeceklerde ÖTV artışı yapıldı.

Buna göre, sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Bir zam da tütüne yapıldı

Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca "Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor

Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17.3457 TL olan maktu ÖTV tutarı 29.5849 TL'ye yükseldi.

Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

İşte zam gelen ürünlerin yeni fiyat listesi...