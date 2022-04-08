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Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı

Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı

Bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı. Bunlar kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin hastalıkları olarak sıralandı.