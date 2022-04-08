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    Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı

    Bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı. Bunlar kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin hastalıkları olarak sıralandı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 08:47
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    Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tazminat ödenmeyecek hastalıklar

    Buna göre, “ısıl işlem” tanımı yürürlükten kaldırılırken, “kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)” hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

    Muayene ettirilmeden ölen hayvanlar

    Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.

    Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı #1

    Bazı hayvan hastalıkları için tazminat kararı #2


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