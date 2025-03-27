BBC muhabiri Mark Lowen Türkiye’den sınır dışı edildi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ilk mahkeme süreci tamamlandı.

Soruşturmada tutuklanan 51 şüpheli arasında Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.

Şüpheliler, adliye işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SARAÇHANE'DE GEZİ BENZERİ PROVOKASYONLAR

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane, muhalefet ve provokatörlerin adresi haline geldi.

Art arda 7 gece devam eden olaylarda, toplanan kalabalık polise taş atıp, kamu malına zarar verdi.

BATI MEDYASI SAHADA

Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Batı medyası bu kez de Saraçhane'deki olayları manipüle etmeye çalıştı.

FİTNE YAYMAYA ÇALIŞTILAR

BBC ve Reuters başta olmak üzere diğer uluslararası medya kuruluşları canlı yayınlarla provakasyonun fitilini ateşlemeye çalıştı.

GÖZ AÇTIRILMADI

Ancak bu fitne girişimlerine emniyet güçleri müsamaha göstermedi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

BBC muhabiri Mark Lowen, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Türkiye’den sınır dışı edildi.

BBC, haberi ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyururken, Lowen’in son birkaç gündür İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerini takip ettiği bildirildi.

"SINIR DIŞI EDİLMEK SON DERECE ÜZDÜ"

BBC tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah (27 Mart) Türk makamları BBC News muhabiri Mark Lowen'ı önceki gün otelinden alarak 17 saat gözaltında tuttuktan sonra İstanbul'dan sınır dışı etti. Perşembe sabahı kendisine 'kamu düzenine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir tebligat sunuldu" ifadeleri yer aldı.

Mark Lowen ise sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce beş yıl yaşadığım ve çok sevdiğim ülkeden gözaltına alınmak ve sınır dışı edilmek son derece üzücü oldu. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik her demokrasinin temelidir" dedi.