BBC Türkçe 'mülteci kampı' haberi için özür diledi

BBC Türkçe'nin "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" iddiasını içeren haberiyle ilgili özür metni yayınlamasına rağmen, haberi kaynak gösterip hükümeti eleştiren muhalefet liderleri sessiz kaldı.

İngiltere Savunma Bakanı'nın geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan bir makalesindeki iddia, başta Türkiye'de olmak üzere dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Makalede dile getirilen iddia ise Afganlar için kurulacak göçmen merkezleri...

Sözde haberi, "Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacak" şeklinde veren İngiliz medyası BBC Türkçe üzerinden, sosyal medyada hükümete karşı algı operasyonları başladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANIN YAYILMASINA İZİN VERMEDİ

Konuyla ilgili ilk açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı oldu.

Bakanlık, İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması planının gerçeği yansıtmadığı belirterek bir aydınlatma metni yayınladı.





ÖZÜR METNİ

Yalan haber sonrası art arda tepkiler alan BBC Türkçe de olayın yanlış anlaşılmasının ardından geri adım attı.

BBC Türkçe, tepkiler sonrası önce sosyal medyadaki yanlış haberinin paylaşımını sildi, daha sonra okuyucularından özür dileyerek bir özür metni yayınladı.

Özür metninde ise şu idadeler yer verildi;

"Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan / izleyicilerimizden özür dileriz."

MUHALEFET LİDERLERİNDEN ÖZÜR YOK

BBC Türkçe'nin çarpıtma haberini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise haber üzeirnden hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik algı operasyonuna soyundu.

Daha sonra BBC Türkçe yaptığı haberi silip özür dilemesine rağmen muhalefet liderleri bu duruma sessiz kaldı.

BAKAN VARANK TEPKİ GÖSTERDİ

BBC Türkçe, paylaşmış olduğu haberi silmesine rağmen, haberi kaynak gösterip, paylaşımda bulunan İyi Parti Lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini silmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Varank, Akşener'in tweet'ini paylaşıp "Kendi Cumhurbaşkanı'na inanmak yerine koltuk sevdasına taşeronluk yaptığın İngiliz BBC, tweet'ini silip özür diledi Meral Akşener. En azından BBC özür dileyip tweet'ini silecek erdeme sahip olduğunu gösterdi, sizde o da yok!" ifadeleriyle İyi Parti Lideri'ne seslendi.