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    BBC Türkçe 'mülteci kampı' haberi için özür diledi

    BBC Türkçe 'mülteci kampı' haberi için özür diledi

    BBC Türkçe'nin "Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" iddiasını içeren haberiyle ilgili özür metni yayınlamasına rağmen, haberi kaynak gösterip hükümeti eleştiren muhalefet liderleri sessiz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 18:39
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    İngiltere Savunma Bakanı'nın geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan bir makalesindeki iddia, başta Türkiye'de olmak üzere dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

    Makalede dile getirilen iddia ise Afganlar için kurulacak göçmen merkezleri...

    Sözde haberi, "Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacak" şeklinde veren İngiliz medyası BBC Türkçe üzerinden, sosyal medyada hükümete karşı algı operasyonları başladı.

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #1

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANIN YAYILMASINA İZİN VERMEDİ

    Konuyla ilgili ilk açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı oldu.

    Bakanlık, İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması planının gerçeği yansıtmadığı belirterek  bir aydınlatma metni yayınladı.

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #2

    ÖZÜR METNİ

    Yalan haber sonrası art arda tepkiler alan BBC Türkçe de olayın yanlış anlaşılmasının ardından geri adım attı.

    BBC Türkçe, tepkiler sonrası önce sosyal medyadaki yanlış haberinin paylaşımını sildi, daha sonra okuyucularından özür dileyerek bir özür metni yayınladı.

    Özür metninde ise şu idadeler yer verildi;

    "Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan / izleyicilerimizden özür dileriz."

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #3

    MUHALEFET LİDERLERİNDEN ÖZÜR YOK

    BBC Türkçe'nin çarpıtma haberini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise haber üzeirnden hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik algı operasyonuna soyundu.

    Daha sonra BBC Türkçe yaptığı haberi silip özür dilemesine rağmen muhalefet liderleri bu duruma sessiz kaldı.

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #4

    BAKAN VARANK TEPKİ GÖSTERDİ

    BBC Türkçe, paylaşmış olduğu haberi silmesine rağmen, haberi kaynak gösterip, paylaşımda bulunan İyi Parti Lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini silmedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    Bakan Varank, Akşener'in tweet'ini paylaşıp "Kendi Cumhurbaşkanı'na inanmak yerine koltuk sevdasına taşeronluk yaptığın İngiliz BBC, tweet'ini silip özür diledi Meral Akşener. En azından BBC özür dileyip tweet'ini silecek erdeme sahip olduğunu gösterdi, sizde o da yok!" ifadeleriyle İyi Parti Lideri'ne seslendi.

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #5

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #6

    BBC Türkçe mülteci kampı haberi için özür diledi #7

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