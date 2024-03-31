BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur'un kazanacağına yürekten inanıyorum Büyük Birlik Partisi Destici, "Milletimizin sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum" dedi. Destici, teşkilattaki görevlilere sandık başından ayrılmamaları gerektiği çağrısında bulundu.

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AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu Ankara'da kullandı.

Destici, eşi Şükriye Destici, oğlu Alperen Destici ve kızı Özgül Hilal Destici ile Başkent Üniversitesi'ne gitti.

Genel başkan yardımcıları, Etimesgut Belediye Başkan adayı Muhammed Sadık Yılmaz ile belediye meclis üyeleri de Destici'ye eşlik etti.

"3169" numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin devlete, millete, ülkeye, seçimlere katılan, terör ve uzantılarıyla arasına mesafe koyan siyasi parti ve adaylara hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Milli irade tecelli edecek"

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamalarına göre, seçimlerin ülkede sağlıklı şekilde işlediğini aktaran Destici, demokrasi söylemi içerisinde milli iradenin tecelli edeceğine yürekten inandığını belirtti.

"Cumhur'un kazanacağına yürekten inanıyorum"

Çalışmaların meyvesinin bugün sandıkta alınacağına inandığını dile getiren Destici, şunları söyledi:

Türkiye'de siyaset hep sıcaktır. Buradan çıkacak sonuçlar, elbette ki önümüzdeki siyasi süreci de mutlaka az ya da çok etkileyecek. Onun için ben inşallah milletimizin sağduyusunun galip geleceğine ve istikrarın kazanacağına, Cumhur'un, birliğin kazanacağına, Büyük Birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum.



Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Sandığa giden, oy kullanan bütün vatandaşlarıma da milli irade adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum.

"Milletimiz, milli iradenin gücüne inanıp teslim olan bir millettir"

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, demokrasiye inanmış, milli iradenin gücüne ziyadesiyle inanmış ve teslim olmuş bir millettir." dedi ve ekledi:

Sandığa katılım Türkiye'de, Avrupa ülkeleriyle ve dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda hep yüksek seviyede olmuştur.



Bu da aziz milletimizin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığından kaynaklanmıştır. Bugün de inanıyorum ki seçimlere katılım yine yüksek seviyede gerçekleşecektir. Milli irade, yerel seçimlerde de tecelli edecektir.

Destici'den çağrı: Sandık başından ayrılmayın

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan BBP'nin büyükşehirlerde beraber olduğunu, kısmi ilçelerde, bazı illerde, meclis üyeliklerinde de kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını söyleyen Destici, teşkilat mensubu ve adaylara teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların sandığa giderek oylarını kullanmalarının demokrasiye de büyük katkı sağlayacağını belirten Destici, seçimlerin resmi sonuçları açıklanana kadar teşkilattaki görevlilere sandık başından ayrılmamaları çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)