BBP Lideri Mustafa Destici: Ortak listeyle seçime girebilirsek yüzde 60’a ulaşabiliriz

İHA

14 Mayıs seçimleri için heyecanlı süreç devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay'ın vefat eden kayınpederi Mustafa Tanrısever'in Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına katılmak için Eskişehir'e geldi.

Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, eski BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay ve Tanrısever'in sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Tanrısever’in yakınlarına başsağlığı diledi.

Seçim gündemine dair de açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, son günlerde kamuoyunda tartışılan ortak milletvekili listesi konusunda da şöyle konuştu;

Şimdi dünden beri bu mesele kamuoyunda konuşuluyordu. Biliyorsunuz Millet İttifakı’nda 7 parti var. 6’lı masa ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen partiler resmi olarak Millet İttifakı’nı oluşturuyor, ama bir de Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Yeşil Sol Parti diye başını çektiği bir aşırı sol bölücü grup var. Terör örgütlerinin partilerinin de içerisinde yer aldığı bir ittifak daha var. O ittifak da Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Dünden beri konuşuluyordu, ittifaktaki 4 parti Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) listelerinden seçime girecek diye. Sanırım bunu resmileştirmişler. Bu çok açık. çünkü bu sistem bunu gerekli kılıyor. Yani kim ortak listeye dönebilirse onun avantajlı çıkacağı ve oyunu boşa harcamayacağı bir sistem bu. Tabis bizim cenaha yani Cumhur İttifakı’na gelirsek, ben başından itibaren Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak kendi listemizden girme arzumuzu, kendi aday ve logolarımızla girme arzumuzu hep dile getirdim. BBP buna hazır. Sistem ortak listeye gidene avantaj sağlıyor, ben de bunu daha önce çok açık yüreklilikle dile getirdim. Ortak bir listeyle seçime girebilirsek şu anda bizim 47 ila 48 bandında olan oyumuzla biz yüzde 60’a tekâmül edecek bir milletvekili sayısına ulaşabiliriz.