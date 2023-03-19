BBP Lideri Mustafa Destici: Oy için terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması lazım Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması gerektiğini savunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, oy uğruna terör örgütünün temsilcileri ile iş birliği yapılmamalı dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa, Destici sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada açıklamalarda bulundu.

Destici, deprem ve sel felaketleri ile ilgili tüm kurumların ellerinden geleni yaparak önlemler alması gerektiğini söyledi.

"Afetlere karşı önlem alınmalı"

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle dedi:

Biz Allah'tan gelene razıyız. Ama hazırlıklı olmalıyız. Depremse depreme, selse sele, yangınsa yangına hazırlıklı olacağız. Üzerimize düşeni yapacağız, gerisini Allah’a bırakacağız. Hem devletimizin hem yerel yöneticilerimizin hem vatandaşlarımızın yükümlülükleri ve sorumlulukları var. Herkes sorumluluğunun bilincinde olarak konutları yaptığı zaman bu tür afetlerde can ve mal kayıpları daha az olacaktır. 1999 yılı öncesine göre tüm alanlarda gelişme var. Yıkılan binaların yüzde 96- 98 arası 1999 yılı öncesinde yapılan binalardan kaynaklı. Demek ki daha almamız gereken bir mesafe var. Yapı denetiminden, imara, iskana zemin etüdüne kadar incelenmeli. Kanunsa kanun, anayasa değişikliği ise anayasa değişikliği yapılmalı. Meclis'te bir araştırma komisyonu kuruldu. Seçime kadar Meclis çalışmalarını tamamlarsa bir düzenleme yapılabilir, yetişmezse yeni dönemde Meclis deprem araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlar ve yasa değişikliğine gider. Ne müteahhit ne belediye başkanı yapılacak kanuni düzenleme ile kaçacak bir boşluğu kalmamalı. Denetimler doğru bir şekilde yapılmalı. Bunları çok daha ciddi yapmamız gerektiğini tecrübe ediyoruz. Sel afetlerinde de dere yataklarının yerleşim yerine dönüştüğünü gördük.

"HDP kapatılmalıdır"

Destici, terör ve şiddete bulaşmayacak, terör ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek devletin varlığını kabul edecek ve ülkenin bütünlüğünü gözetenlerle ancak bu yolu yürüyeceklerini anlatarak, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması gerektiğini söyledi.

Destici, şöyle devam etti:

Terör ve şiddete bulaşmayacak, terör ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek devletin varlığını kabul edecek, bekasını kabul edecek ve ülkenin bütünlüğünü gözetenlerle ancak bu yolu yürüyebiliriz. Karşı tarafta PKK’nın siyasi kapısı HDP bugün İstanbul Yenikapı’da yaptığı bir eylemde terörist başının pankartlarını açıyor. Bundan üç- beş yıl önce Selahattin Demirtaş nasıl 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' demişse bugünküler de aynı şeyi söylüyor. Pervin Buldan’ın konuşmaları basına yansıdı; 'Suriye’nin kuzeyinde işi hallettik sırada Türkiye var' diyor. Kimseye iftira atmıyoruz kim ne ise onu söylüyoruz. Biz aynı zamanda teröriste terörist, haine hain deme cesareti de gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Herkes siyasi düşüncesini dile getirebilir ama terörü ve şiddeti kendisine yöntem edinemez. Bunu yöntem edinmişse bir terör örgütünün arka bahçesi, ön bahçesi olarak faaliyet sürdürüyorsa öncelikle devletin Anayasa Mahkemesi'nin bu partiyi kapatması lazım.

"Örgütün temsilcisi parti ile iş birliği yapmamak lazım"

Destici, siyasi partilerin sırf seçim kazanmak ve oy almak için terör örgütünün temsilcisi parti ile iş birliği yapmaması gerektiğini belirterek, yaparlarsa oradan oy almak yerine ellerindeki oyu da kaybedeceklerini belirterek şöyle dedi: