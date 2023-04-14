BBP Lideri Mustafa Destici: PKK'ya ne verdiniz? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "PKK'ya ne verdiniz, PKK'ya ne taahhüt ettiniz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ne taahhüt ettiniz?" dedi.

DHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda milletvekili adayları ve seçim beyannamesi tanıtım töreninde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki sonucun gelecek yüzyılı şekillendireceğini vurgulayan Destici, seçimde tam bağımsız bir Türkiye için mücadele edenlerle, emperyalizmin bölgedeki planlarının bir parçası olmaya gönüllü olanların karşı karşıya geleceğini belirtti.

Türkiye'nin kısa zamanda çok önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Destici, "Ülke olarak, askeri, siyasi, sosyal, ekonomik alanlardaki bu hamle ve gelişmelerin kesintiye uğramadan devam edebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye kısa zamanda önemli yol kat etti"

Mustafa Destici, Türkiye’nin kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca, dünyanın ve bölgemizin maruz kaldığı, ülkemizi de ciddi ölçüde etkileyen güneyimizdeki savaş ve göçler, pandemi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler; bizi, her zamankinden daha akılcı, sağduyulu ve kararlı adımlar atmaya mecbur kılıyor. Bu şartlarda dahi, siyasete 'pazarlıklar', 'paylaşımlar' ve 'çıkarlar' çerçevesinden bakan bir siyasi anlayışın ülke yönetimine talip olmasını, ayrı bir problem olarak değerlendiriyoruz.

"PKK'ya ne söz verdiniz?"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici şöyle konuştu:

Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum; 23 Nisan oldu sen cumhurbaşkanı oldun, partinden istifa edecek misin, parti genel başkanlığını bırakacak mısın? Diğer 5 genel başkana da soruyorum; peki siz de cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunuzda partilerinizin genel başkanlığı görevlerinden istifa edecek misiniz? Etmeyeceklerini açıkladılar. Hadi burada ilkesizlik yaptılar, sözlerini yuttular. Peki asıl mesele şu; PKK'ya ne verdiniz, PKK'ya ne taahhüt ettiniz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ne taahhüt ettiniz. TİP'e, DHKP-C'ye; biliyorsunuz onlarda DHKP-C'nin sözcülüğünü yapan milletvekilleri var. Devlet düşmanı ne kadar varsa orada. HDP; şimdi de Yeşil Sol diye bir organizasyon kurmuşlar. Aslında yanlış yapmışlar; Kızıl Sol demeleri lazımdı. Her şeyi istismar ettikleri gibi barışı, istikrarı, demokrasiyi istismar ettikleri gibi 'yeşil'i de istismar ettiler. Sırrı Sakık ne dedi Kılıçdaroğlu'na; kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla. Şimdi Sayın Meral Akşener bununla ilgili yorum yaptı mı? Niye Akşener; çünkü 'HDP eşittir PKK' diyor bizim gibi. Ama icraata gelince sıfır.

"Vız gelir tırıs gider"

"Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimizin yanındayız" diyen Destici, şöyle devam etti: