Canlı yayında tasarruf amacıyla kasaptan et almadığını, toplu hayvan kestirdiğini anlatan Mustafa Destici, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100'de Pınar Işık Ardor'un 'Pazar Siyaseti' programına konuk oldu.

Programda, kurlardaki dalgalanmaların peşinden gelen fiyat artışları ele alındı.

Mustafa Destici, konuyla ilgili açıklamalar yaparak tasarruflu bir hayat sürdürdüğünü öne sürdü.

"KENDİ ELMAMI, PEKMEZİMİ YAPIYORUM"

9 kişilik bir ailede yaşadığını ve bir yandan da çiftçilik yaptığını söyleyen Destici, şu ifadelere yer verdi:

"Kendi yediğim elmamı kendim üretiyorum, kendi pekmezimi üretiyorum. Üretiyorum, çalışıyorum. Bu imkanı olup yapmayan da çok. Kendi unumu kendim üretiyorum.

"KASAPTAN ET ALMIYORUM"

Etimi kendi köyümde kestirip alıyorum, sütümü oradan alıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum.

"TOPLU HAYVAN KESTİRİYORUM"

Kuzuyu ya da toplu bir hayvanı kestiriyorum, oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum ama herkes bu imkanda bulunamayabilir."

BBP Lideri Mustafa Destici'den tasarruf açıklaması

