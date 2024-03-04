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BBP Lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı

BBP Lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı kazaya karıştı. Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.