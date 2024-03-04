DHA
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını sürdürürken büyük bir tehlike atlattı.
Sivas'tan miting için Tokat'a doğru yola çıkan Destici'nin makam aracı kazaya karıştı.
Bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Seyir halindeki otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 kilometre kala yaşanan kazada 4 kişinin yaralı olduğu öğrenildi.
Destici ile birlikte şoförü, koruması ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.
Destici'nin durumu iyi
Gelen ilk bilgilere göre Mustafa Destici'nin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Destici, kazanın hemen ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavileri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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