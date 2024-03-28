BDDK harekete geçti! Seçil Erzan'ın telefonu incelenecek Futbolda fon vurgunu davası kapsamında yargılanan ve hakkında 252 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın telefon kayıtları, BDDK tarafından incelenecek.

AA

Seçil Erzan artık herkesin vakıf olduğu bir isim.

Futbol dünyasına damga vuran bankacı Erzan'ın yüksek kâr vadettiği futbolcular, milyon dolarlar kaybetti.

Bu isimlerin arasında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak, Selçuk İnan, Fatih Terim ve ailesi yer alıyor.

Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde görülen davada Erzan ile Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu mahkemede yüzleşti.

Bir kez daha ertelenen davanın ardından gözler 5. duruşmaya çevrildi.

BDDK'dan savcılığa yazı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama dosyasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen cevap yazısı da eklendi.

Yazıda, dava aşamasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile müştekilerin iddia ettikleri suçlamalar kapsamında yeni bir inceleme yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

Erzan'ın telefonu incelenecek

BDDK'nın, "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandığı yazıda, Erzan'ın yazışma dökümünün, kurumun görevlendirdiği ilgili kişilere gönderilmesi talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anlatılıyor.

'Fatih Terim fonu yok' tespiti

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu, kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

252 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)