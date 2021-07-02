BDDK, satışlarda taksit sayısını düşürdü

Kredi kartlarına yapılan taksitlendirme sürelerinde değişikliğe giden BDDK, hangi ürün ve hizmete kaç ay taksitlendirme yapılacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), belirli harcamalara yönelik kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğüne dair açıklama yaptı.

Makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme süreleri, BDDK tarafından düşürüldü.

TAKSİT SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

Ticaret Bakanlığı'nın da açıklama yaptığı taksitlendirmeye yönelik değişikliklerde taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

TAKSİTLENDİRMEDEKİ YENİLİK, RESMİ GAZETE'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 12 AYI GEÇMEYECEK

Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.





CEP TELEFONU

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre:

- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,

VİDEO KAMERA VE SES SİSTEMLERİ

- Video kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay,

.TABLET VE BİLGİSAYAR

- Tablet, bilgisayar satışlarında 6 ay,

TELEVİZYON

- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay,

BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay,

MOBİLYA

- Mobilya satışlarında 9 ay,

SEYAHAT

- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

MAL VE HİZMET

- Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

TAŞIT DEĞERLERİNE GÖRE TAKSİTLENDİRME SÜRESİ

BDDK, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında da düzenleme yaptı.

Taşıtların nihai fatura değerlerine göre taksitlendirme süresi ise şu şekilde olacak:

- Nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 48 ay,

- 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ay,

- 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 24 ay

- 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 12 ay.

- Nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

BASILI VE KÜLÇE OLMAYAN KUYUM TAKSİTLENDİRMESİ

- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı geçemeyecek.

- Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.