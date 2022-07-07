BDDK, şirketlere kredi kolaylığı tanıdı

BDDK, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirdi. Kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek.

BDDK, ticari kredilerin kullanımına sınırlama getiren kararda değişiklik yaptı.

BDDK'nın aldığı karara göre, şirketler, bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.

Beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecekler

Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek.

Kredi alan şirket, beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek.

"Belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek"

BDDK'nın aldığı karar şöyle:

"Şirketler, bağımsız denetciye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek. Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek. Kredi alan sirket beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek."