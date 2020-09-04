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- BDDK, tüketici kredilerinde vadeyi 36 aya düşürdü
BDDK, tüketici kredilerinde vadeyi 36 aya düşürdü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.
- AA
- 04.09.2020 - 18:28
- Güncelleme : 04.09.2020 - 18:28
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırını indirdiğini duyurdu.
TÜKETİCİ KREDİLERİNİN VADESİ 36 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiği bildirildi.
BDDK, FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ETKİN BİÇİMDE KULLANIYOR
Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.