BDDK, yabancı bankalarla swap limitlerinde esnemeye gitti

BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere bankaların türev işlem limitlerini yeniden belirledi.

SWAP LİMİTLERİ ESNETİLDİ

Bu kapsamda, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı artırıldı.

Böylece söz konusu oran, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.