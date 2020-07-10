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    BDDK kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı

    BDDK kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı

    Bankaların kart limiti ve asgari ödeme tutarının 3 kez aşıldığında kredi kartlarının kullanıma kapatılması konusu hakkında, yeni bir düzenleme BDDK tarafından getirildi.
    • AA
    • 10.07.2020 - 01:59
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    BDDK kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı

    Koronavirüs sebebiyle yaşanan problemler neticesinde birçok alanda düzenleme yapıldı.

    Daha önce de kredi kartları ile ilgili düzenlemelerde bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir düzenleme daha getirdi.

    BDDK kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı #1

    1.300 LİRALIK AZAMİ KART LİMİTİ 2 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

    BDDK, bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

    ASGARİ ÖDEME 3 KEZ ÖDENMEMESİ DURUMUNDA KULLANIMA KAPATILMAYABİLECEK

    Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirü salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

    BDDK kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı #2

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