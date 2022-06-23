BDDK: 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak

BDDK: 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranı ve azami kredi tutarı hakkında Kurul Kararını web sitesinden yayınladı.

BDDK'nın bugün aldığı karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler kapsamında, BDDK'dan kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

Değerler tutar bazlı farklılaştırıldı

Alınan Karar ile 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

Karar kapsamında Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;

- Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TLüzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

- Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı;

- Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için %90,

- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için %70,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.