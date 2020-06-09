Dolar
6.8044
0.2342%
Euro
7.7225
0.7304%
Altın
1716.44
1.0401%
Borsa
109236.52
-0.3653%
G. Altın
375.384
1.2531%
Bitcoin
66049.67
0.2295%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    Seyahatle ilgili taksitler 18 aya çıkarıldı

    BDDK'dan yapılan açıklamada, 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildiği bildirildi.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 18:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Seyahatle ilgili taksitler 18 aya çıkarıldı

    BDDK'dan yapılan açıklamada, 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildiği bildirildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    Görüş Bildir