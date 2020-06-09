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Seyahatle ilgili taksitler 18 aya çıkarıldı

Seyahatle ilgili taksitler 18 aya çıkarıldı

BDDK'dan yapılan açıklamada, 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildiği bildirildi.