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Seyahatle ilgili taksitler 18 aya çıkarıldı
BDDK'dan yapılan açıklamada, 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildiği bildirildi.
- DHA
- 09.06.2020 - 18:53
BDDK'dan yapılan açıklamada, 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildiği bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...