Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, mağdur ailelerle görüşecek

İHA

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyon çalışmalarına destek vermek amacıyla Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı ve Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız katıldı.

"STK'LARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Komisyonda konuşan İshak Şan, şu açıklamalarda bulundu:

Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlı bakım servislerindeki uygulamalar ile mevzuata yönelik alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla tüm ilgili tarafları dinleyerek çalışmalara devam ediyoruz. Bu bağlamda, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili derneklerin katkılarını almak büyük önem taşıyor. Sağlık sisteminin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek noktasında meslek kuruluşları ve derneklerin katkısı, raporumuzun şekillendirilmesinde kilit rol oynayacak. Bugün yapılacak sunumların yalnızca sorunları tespit etmekle kalmayıp, çözüm önerilerinin somut ve etkin bir şekilde ortaya konmasına yardımcı olacağına inanıyorum.

İSTANBUL'DAKİ MAĞDUR AİLELERLE GÖRÜŞÜLECEK

Komisyon, planlanan çalışmalara devam ederek, SGK İstanbul İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi ve komuta kontrol merkezinde incelemeler yapacaklarını belirten Şan, "Yarın, İstanbul’a hareket ederek mağdur ailelerle bir araya geleceğiz ve iki gün sürecek ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.