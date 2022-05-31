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- Bebek sahilindeki tepki çeken görüntülere soruşturma
Bebek sahilindeki tepki çeken görüntülere soruşturma
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 14:50
- Güncelleme : 31.05.2022 - 15:41
İstanbul'da Bebek sahilinden sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepki çekti.
Trafikte seyir halinde ilerleyen bir vatandaş, sahilde kimseyi dikkate almadan cinsel ilişkiye giren çifti görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşılan o anların ardından konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.
"Adli soruşturma başlatılmıştır"
Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında 'Hayasızca Hareket' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nin aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nin ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.
Bebek sahilinde çekilen görüntülerle ilgili iki kişi gözaltına alındı VİDEO
Gözaltına alındılar
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.