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Bebek sahilindeki tepki çeken görüntülere soruşturma

Bebek sahilindeki tepki çeken görüntülere soruşturma

Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerle ilgili iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, zanlılardan birinin 11, diğerinin de 8 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.