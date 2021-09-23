Bebeklere yanlış aşı yapıldı iddialarına soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dün akşam NTV ekranlarında bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına ve vaka sayılarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.

Kurugöl, katıldığı yayında çok tartışılacak ifadeler kullandı.

BEBEKLERE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDIĞI İDDİASI SES GETİRDİ

Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine koronavirüs aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti.

Kurugöl, bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

Bakanlık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün 'bebeklere yanlış aşılar yapıldığına' ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

"İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ege Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

"GÜÇLÜ BİR AŞI TAKİP SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalarda herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.

"HASTANIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır."