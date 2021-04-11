Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
490.801
-0.36%
EXEN Coin
22.80
-2.01%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Bebek'te atlı polislerin koronavirüs denetimi

    Kısıtlamalar nedeniyle denetim yapan atlı polisleri gören turistler önce şaşırdı, sonra fotoğraf çektirdi. Atlı polislerin denetimi havadan da görüntülendi.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bebek'te atlı polislerin koronavirüs denetimi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

    Polis ekipleri de bu bağlamda sahilleri, meydanları ve parkları denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor.

    Bebek sahilinde önceki haftalarda yapılan denetimlerden farklı bir görüntü vardı.

    Yaya olarak devriye gezen ekiplerin yanı sıra atlı polisler de Bebek sahili boyunca gezerek kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Atlı polislere Yunus Motosiklet Timi polisleri de eşlik etti.

    ATLARI GÖREN TURİSTLER TELEFONA SARILDI

    Sahilde kısıtlamadan muaf olan turistlerin haricinde kimse olmadığı görüldü. Sahilde dolaşan atlı polisleri gören turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Turistler şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra atlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Bebek'te atlı polislerin koronavirüs denetimi VİDEO

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #1

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #2

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #3

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #4

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #5

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #6

    Bebek te atlı polislerin koronavirüs denetimi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir