Bedelli askerlik affı düzenlemesinde detaylar belli oldu

Bedelli askerlik affı düzenlemesi kapsamında, bakaya olunan her yıl için bir aylık asteğmen maaşı yani 9 bin 417 TL ek ödeme yapılacak.

Yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki 550 bin kişiyi yakından ilgilendiren Askeri Ceza Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın kapsamını basın mensupları ile paylaştığı, kamuoyunda bedelli yasası olarak da bilinen düzenlemenin detayları belli oldu.

Söz konusu düzenleme ile bedelliden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanması sağlanacak.

Ek ödeme tarifesi belli oldu

Buna göre bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak.

Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, başvurunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak talep edemeyecek.

Aynı şekilde yükümlüler, bedelliye başvurup müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemesi yapmamaları halinde bedelli askerlikten yararlanamayacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; güncel 56 bin 506 TL'ye yapılan beddelli askerliğin yeni düzenlemeyle ücret tarifesi ise söyle olcak:

Her bir yıl için bir aylık asteğmen maaşı ek ödeme

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacak.

Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, her yıl için 9 bin 417 TL ek ödeme yapacak.

5 yıl bakaya olanlar yaklaşık 50 bin lira fark ödeyecek

Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi, bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek.

Bu tutarlar, 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlar da yaklaşık yüzde 40 oranında artacak.

Dövizli bedelli askerlik fiyat tarifesi

Dövizli askerlikte ise 184 gün kuralı ve ödenmesi gereken miktarı ödememe nedeni ile kapsamdan çıkartılan yükümlüler affediliyor.

Gurbetçi yükümlüler temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları ve bugün için 9 bin 417.80 TL olan tutarın müracaat tarihindeki karşılığı olan dövizi 10 gün içinde ödemeleri gerekecek.

Eksik olanlar tamamlayacak, fazla olanlara geri ödenmeyecek

Önceden ödenen döviz tutarı, 56 bin 506.80 TL karşılığı olarak bugün ödenmesi gereken döviz tutarından az olanlar, eksik kalan tutarı başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde ödeyecek.

Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, 56 bin 506.80 TL karşılığı olan dövize eşit veya fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak, fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.