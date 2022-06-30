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    Bedelli askerlik affı TBMM'den geçti

    Bedelli askerlik affı TBMM'den geçti

    Bedelli askerlik affıyla ilgili kanuns tasarısı TBMM'de kabul edildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 22:59
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 23:32
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    Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu,'nda ''Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' kabul edildi.

    550 bin kişi aftan yararlanacak

    Yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki 550 bin kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme ile bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.

    Ek ödeme tarifesi belli oldu

    Buna göre bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak.

    Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, başvurunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak talep edemeyecek.

    Aynı şekilde yükümlüler, bedelliye başvurup müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemesi yapmamaları halinde bedelli askerlikten yararlanamayacak.

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; güncel 56 bin 506 TL'ye yapılan beddelli askerliğin yeni düzenlemeyle ücret tarifesi ise şöyle olcak:

    Her bir yıl için bir aylık asteğmen maaşı ek ödeme

    Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacak.

    Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, her yıl için 9 bin 417 TL ek ödeme yapacak.

    Bedelli askerlik affı TBMM den geçti #1

    5 yıl bakaya olanlar yaklaşık 50 bin lira fark ödeyecek

    Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi, bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek.

    Bu tutarlar, 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlar da yaklaşık yüzde 40 oranında artacak.

    Bedelli askerlik affı düzenlemesinde detaylar belli oldu

    Bedelli askerlik affı TBMM den geçti #2


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