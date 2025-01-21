Bedelli askerlik kredisi aylık taksit ve faiz oranları belli oldu

Haber Merkezi

Vatani görevini tamamlamak isteyenlerin beklediği yeni bedelli askerlik tutarı, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücretini 243 bin 13 lira 14 kuruş olarak duyurmuştu.

Bu doğrultuda bedelli askerlik yapmak isteyenler, belirli bir tarihten önce bu parayı ödemek zorunda.

Bazı kişiler ise ücreti ödemek için kredi çekiyor.

12 AY VADE SINIRI UYGULANIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre 100 bin lira üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı var.

Bedelli askerlik için kredi çekilebiliyor ancak en fazla 12 ayda ödemek gerekiyor.

2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başlıyor.

AYLIK ÖDEME 26 BİN TL

Buna göre 243 bin 13 lira kredi çekildiği takdirde 12 ayın sonunda 321 bin 911 liraya yaklaşıyor. Aylık taksit tutarı ise 26 bin 826 lira.

Eğer 100 bin liralık kredi kullanılmak istenirse aylık ödeme 6 bin 978 lirayı buluyor.