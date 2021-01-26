Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021?

Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021?

Asker adaylarının merak ettiği bedelli askerlik ücretleri 2021 yılı için belirlendi. 2021 Yılı Bedelli ve Dövizle Askerlik Başvuru Duyurusu MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandı.

Vatani görevini bedelli olarak yapacak olan asker adaylarının yakından takip ettiği bedelli askerlik ücretleri belli oldu. 2021 yılında bedelli askerliğe gidecek olanların ödeyeceği ücret, resmi olarak açıklandı.

6 Haziran 2019 tarihinde kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlenmişti.

Yeniden fiyat düzenlenmesine gidilen bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında artış gösterdi.

Peki 2021 bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç para? İşte detaylar..

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

Bunlar; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler.

Buna kısaca “dahte” denir. Açılımı “dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Bir diğeri ise; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklardır.

Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak, MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecektir.

İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacak.

Bu sayfa üzerinden “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra paralarını yatırabilecekler.