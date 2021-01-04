Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik yerleri beli oldu mu?

Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik yerleri beli oldu mu?

Vatani görevini, kendilerine tanınan bedelli askerlik hakkından faydalanarak yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020'ye kadar başvurularını tamamladı. Peki bedelli askerlik ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçlarını bekleyen asker adayları, konuyla ilgili detaylı araitırma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde alınan bedelli askerlik kura sonuçları henüz açıklanmadı.

Bedelli askerlik sonuçları için şu bilgilendirme yapılmıştı: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."

Bedelli askerlik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2021?

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 TL olarak belirlenmişti.

2021 yılı için bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı.

2021 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait bedelli askerlik bedeli belirli oluncaya kadar, e-Devlet'te Askerlik Hizmet Tercihi hizmeti geçici olarak kapatıldı. Bedelin belirlenmesini müteakip hizmet tekrar kullanıma açılacak.