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    Bedelli askerlik ücreti 100 bin TL oldu

    Bedelli askerlik ücreti 100 bin TL oldu

    Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zam sonrası, bedelli askerlik ücreti 80 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 15:37
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:50
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    2023 coşku ile karşılanırken, yeni yılın ilk çeyreğinde zam haberleri art arda geldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyonunu 64,27 olarak açıklarken, memur maaşlarına yapılacak olan zam da merak konusu oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zammı açıkladı.

    Memur ve memur emeklilerine maaş artışı, yüzde 25 olarak belirlendi.

    Bedelli ücreti 100 bin TL oldu

    Memur maaşlarına getirilen zammın açıklanması sonrasında, gözler bedelli askerlik gündemine çevrildi.

    Memur maaşına zam gelmeden önce 80 bin TL olan bedelli ücreti, an itibarıyla 100 bin TL'ye yükseldi.

    Bedelli askerliğin, yasa gereği 6 asteğmen maaşına endeksli olduğu biliniyor.

    Bedelli askerlik ücreti 100 bin TL oldu #1


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