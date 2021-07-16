Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2021? Bedelli askerlik kaç gün, başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2021? Bedelli askerlik kaç gün, başvurusu nasıl yapılır?

Bedeli askerlik yapmak isteyenler, 2021 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücretini merak ederken MSB'den 'dövizle ve bedellik askerlik' açıklaması geldi. Peki 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Milyonlarca vatanda, bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar olan bedelli askerlik ücretine dair bir duyuru yayınladı.

MSB, yayınladığı duyuruda, yeni ücretin 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığını belirtti.

MSB'den gelen duyuru ile birlikte ''Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün, başvurusu nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

1 Temmuz'da geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandı.

İşte MSB'nin bedelli askerlik ücreti hakkındaki açıklaması...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Geçici olarak 1 Temmuz'da durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandı.

Açıklanan memur aylık katsayısına göre, 1 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken bedel/döviz miktarlarının 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı aktarıldı.

Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı hatırlatıldı.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından e-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir.

Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurtdışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre; 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olurlar.