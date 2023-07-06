Bedelli askerlik ücreti artışı sabitlendi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvuruların sürekli arttığını açıkladı.

İHA

Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce genç, son dönemde artan fiyattan yakınıyordu.

Öyle ki güncel fiyatı 104 bin lira olan bedelli askerliğin yeni miktarı açıklanmadı.

Yapılacak yeni zamla birlikte bu rakamın 140 bin TL'yi aşacağı öngörülüyor.

Güncel fiyatı 104 bin lira

Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, 2019 yılında askerlik sisteminde reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak modern, esnek, öngörülebilir ve sürdürülebilir yeni bir askerlik sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendi

Bu çerçevede bedelli askerlik uygulamasının da sürekli hale getirildiğini ifade eden kaynaklar, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti.

Kaynaklar, sistemin hayata geçirildiği 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.

2019'da 33 bin liraydı

Öte yandan 2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan bedelli askerlik ücreti, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi.

2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL uyguladı, Temmuz 2022'de 80 bin 64 lira oldu.

122 bin 252 lira olması öngörülüyor

Son olarak ise bedelli ücreti 104 bin 84 lira olarak belirlendi.

Memur maaş katsayısındaki artış oranı yüzde 17,55 olarak hesaplandığında yeni bedelli askerlik ücretinin 122 bin 252 lira olması öngörülüyor.