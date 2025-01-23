Bedelli askerlik yerleri açıklandı

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2025 Şubat celbiyle bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi.

Bunun akabinde ise bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu.

DETAYLAR DA BELLİ OLDU

23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından sorgulanabilecek.

Adaylar; teslim olacakları kışla, açık adres, son teslim tarihi ve diğer detaylara bu ekrandan ulaşabilecek.

Bunun dışında, ikamete en yakın askerlik şubeleri ve MSB mobil uygulaması üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2025

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;

02 Şubat 2025



01 Mart 2025



03 Nisan 2025



08 Mayıs 2025



12 Haziran 2025



10 Temmuz 2025



07 Ağustos 2025



04 Eylül 2025



07 Ekim 2025



06 Kasım 2025



04 Aralık 2025

ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Er adayları, celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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