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Bedelli askerlikle ilgili bir değişiklik olacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler cevapladı

Bedelli askerlikle ilgili bir değişiklik olacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler cevapladı Bedelli askerlik yapacak vatandaşlardan bir kısmının 'kışlasız askerlik' beklentisine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den yanıt geldi. Bakan Güler, "Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?" dedi.