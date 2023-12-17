Bedelli askerlikle ilgili bir değişiklik olacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler cevapladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Güler, bedelli askerlik ile ilgili konuştu.
Askere alma faaliyetlerinin, 2019'da yürürlüğe konulan kanun çerçevesinde sürdürüldüğünü aktaran Güler, "Söz konusu kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 2 milyon 817 bin 600 kişi askerlik yaparken, 641 bin 544 kişi de bedelli askerlik uygulamasından istifade etmiştir." bilgisini paylaştı.
Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenleme iddiası: Bakan Güler yanıtladı
Sözlerine devam eden Güler daha sonra Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Bakan Güler, son dönemde bedelli askerlikle ilgili yeni bir düzenleme beklentisi içinde olunmaması gerektiğini belirtti.
Kışlasız askerlik isteyenlere: Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar
Gerekli düzenlemelerin taleplere göre yapıldığını hatırlatan Güler, kışlasız askerlik taleplerine ve bedelli askerlik mağdurlarının cezalarının silinmesiyle ilgili tartışmalara tepki gösterdi.
Sözlerine devam eden Yaşar Güler son olarak tam profesyonel askerlik sisteminden yana olmadıklarını bildirdi.
Bakan Güler sistemle ilgili, "Şimdi olduğu gibi yüzde 50, yüzde 50 olmalı” şeklinde konuştu.
"Biz, tam profesyonel askerlik sisteminden yana değiliz: Yüzde 50, yüzde 50 olmalı"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması şu şekilde:
“Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu? Biz, tam profesyonel askerlik sisteminden yana değiliz. Şimdi olduğu gibi yüzde 50, yüzde 50 olmalı”
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