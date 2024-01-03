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Bedelli askerlikte yeni ücret 180 bin lirayı aştı

Bedelli askerlikte yeni ücret 180 bin lirayı aştı Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.