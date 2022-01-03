Bedelli askerlikte yeni ücret: 55 bin 489 TL

2022 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belli oldu.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretinde de güncellemeye gidildi.

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı, 55 bin 489 lira olarak hesaplandı.

2018 YILINDA 15 BİN LİRAYDI

2018 yılında 15 bin liradan başlayan ücret, 2021'in ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanıyordu.

Bedelli tutarı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise 43 bin 151 liraya yükselmişti.

DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor.

Türk Lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla ücret ödemesi yapılıyor.