Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı.

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı.

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre, 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

DÖVİZLE ASKERLİK FİYATI 5 BİN 563 EURO

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

KATSAYI DİKKATE ALINIYOR

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0,146061 iken temmuz/aralık döneminde 0,154461 olarak gerçekleşti.

35 BİN 54 LİRAYDI

Ocak/haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 liraydı.