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Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı.
- AA
- 05.08.2020 - 11:20
- Güncelleme : 05.08.2020 - 11:20
Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı.
Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre, 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.
DÖVİZLE ASKERLİK FİYATI 5 BİN 563 EURO
21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
KATSAYI DİKKATE ALINIYOR
Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0,146061 iken temmuz/aralık döneminde 0,154461 olarak gerçekleşti.
35 BİN 54 LİRAYDI
Ocak/haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 liraydı.