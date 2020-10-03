Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı kimdir? Kaç yaşındaydı?

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı kimdir?

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti.

MEHMET FIRINCI KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı1928'de Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde doğdu. O sırada babası fırıncılık yapıyordu. Bediüzzaman Said Nursi'nin adını ilk olarak babasından duydu. Babası Çarşamba'daki Kovacı Dede Medresesi'nde talebe iken Üstadın İstanbul'a gelişini, "Şarktan genç bir alim geldi, hiç kimseye sual sormuyor, bütün suallere cevap veriyor" şeklinde dilden dile dolaşan iştiharıyla işitmişti.

MEHMET FIRINCI KAÇ YAŞINDAYDI?

92 yaşında vefat eden Fırıncı, ömrünü Kur'an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetlerde bulundu.

NASIL "FIRINCI ABİ" OLDU?

Mehmet Nuri Güleç olduğunu, 1945 yılında ailesiyle birlikte Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret ettiklerini, burada ne iş yaptığının sorulduğunu, fırıncılıkla uğraştığını söylemesi üzerine, Said Nursi'nin kendisine 'Mehmet Fırıncı' dediğini anlattı.

Mehmet Güleç olarak kendisini kimsenin tanımadığını ifade eden Fırıncı, "Hep Mehmet Fırıncı'yı bilirler. Böylece bir hayatın içine girmiş olduk. Said Nursi Hazretlerinin eserlerinin okutulması, neşri, çalışmalarıyla meşgul olduk. Bu sebeple yaşlanınca da "Fırıncı abi' olduk." diye konuştu.

NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Fırıncı geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Fırıncı bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Fırıncı'nın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada "Rahatsızlığı nedeniyle 30.09.2020 saat 22:00 de acil anjio yapılmış, kalbi besleyen ana büyük damarın tıkalı olduğu görülmüş, müdahalede tıkalı damar açılmış, iki adet stent takılmıştır. Ancak kalpteki hasarın büyük olduğu görülmüş, ilave olarak akciğer ve böbrek fonksiyonlarında yetersizlik de mevcuttu. Bu nedenle Fırıncı ağabeyimiz solunum cihazına bağlanmış olup ayrıca kalp akciğer pompası desteğine ve diyaliz cihazına bağlı olarak tedavisine devam ediliyordu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu. " denildi.