CHP kurultayında konuşan Bedri Baykam, demokrasinin önce CHP'ye getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda konuşan isimlerden biri de Bedri Baykam oldu. Uzun süredir kamuoyu önünde görülmeyen Bedri Baykam'ın değişen imajı dikkatlerden kaçmadı.

Bıyık bıraktığı görülen Baykam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yetkililerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ATATÜRK VE İNÖNÜ'NÜN YAPTIĞINI KILIÇDAROĞLU YAPMIYOR

Partinin tüzüğünün son derece mantıksız olduğunu savunan Bedri Baykam, "Değerli kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün yaptığı gibi; Genel Başkan burada olsun, her konuşmayı dinlesin. Her eleştiriyi dinlesin, yanıt versin. Maalesef Kılıçdaroğlu'nda bunu göremiyoruz.





DEMOKRASİYİ ÖNCE CHP'YE GETİRİN

Demokrasiyi Türkiye'ye geçirmek istiyorsak, önce kendi partimize geçirmemizin çok büyük yararı olur. Genel Başkan diyor ki; artık halk seçsin vekilleri diyor. CHP de aynısını yapsın. 3 tane Cumhurbaşkanı adayı olur, tüm CHP üyeleri adayı seçer. O zaman Ekmeleddin İhsanoğlu'nu seçmezsiniz Cumhurbaşkanlığına.

Bedri Baykam bıyık bıraktı VİDEO

SEÇİM YÖNTEMİMİZ YANLIŞ VE TÜZÜĞE AYKIRI

Çünkü sizin ortak aklınız Türkiye'nin nabzıdır. Genel Başkan seçim yöntemimiz, 2003'ten beri yanlış ve tüzüğümüze aykırı ve sancılı."