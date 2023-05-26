14 Mayıs seçiminde halk milletvekillerini seçerken cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
Sandık 28 Mayıs'ta tekrar seçmenin önüne gelecek.
Pazar günü yapılacak seçim için heyecan ve çalışmalar sürüyor...
Seçime 2 gün kala dijital alanda da seçime yönelik birçok içerik dolaşıma giriyor.
İlk tur seçim sürecinde gündeme gelen konuların bir 'kahvehane muhabbeti' formatında ele alındığı eğlenceli Memleket101 videoları dikkat çekiyor.
"Memleket101: Alevi"
Bir video da muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' çıkışından sonra geldi.
Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı video paylaşımlarından birinde yer verdiği "Ben Aleviyim" çıkışı konu edildi.
"Memleket101: Alevi" başlıklı videoda, bir Erdoğan destekçisi ile Kılıçdaroğlu destekçisi okey oynarken Alevilik çıkışını tartışıyor.