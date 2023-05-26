Beğeni toplayan video: Memleket101 Alevi Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' çıkışının ele alındığı, bir Erdoğan destekçisi ile Kılıçdaroğlu destekçisi arasındaki geçen Memleket101:Alevi videosu izleyenlerden tam not aldı.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçiminde halk milletvekillerini seçerken cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık 28 Mayıs'ta tekrar seçmenin önüne gelecek. Pazar günü yapılacak seçim için heyecan ve çalışmalar sürüyor... Seçime 2 gün kala dijital alanda da seçime yönelik birçok içerik dolaşıma giriyor. İlk tur seçim sürecinde gündeme gelen konuların bir 'kahvehane muhabbeti' formatında ele alındığı eğlenceli Memleket101 videoları dikkat çekiyor. "Memleket101: Alevi" Bir video da muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' çıkışından sonra geldi. Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı video paylaşımlarından birinde yer verdiği "Ben Aleviyim" çıkışı konu edildi. "Memleket101: Alevi" başlıklı videoda, bir Erdoğan destekçisi ile Kılıçdaroğlu destekçisi okey oynarken Alevilik çıkışını tartışıyor.