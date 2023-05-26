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14 Mayıs seçiminde halk milletvekillerini seçerken cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Sandık 28 Mayıs'ta tekrar seçmenin önüne gelecek.

Pazar günü yapılacak seçim için heyecan ve çalışmalar sürüyor...

Seçime 2 gün kala dijital alanda da seçime yönelik birçok içerik dolaşıma giriyor.

İlk tur seçim sürecinde gündeme gelen konuların bir 'kahvehane muhabbeti' formatında ele alındığı eğlenceli Memleket101 videoları dikkat çekiyor.

"Memleket101: Alevi"

Bir video da muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' çıkışından sonra geldi.

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı video paylaşımlarından birinde yer verdiği "Ben Aleviyim" çıkışı konu edildi.

"Memleket101: Alevi" başlıklı videoda, bir Erdoğan destekçisi ile Kılıçdaroğlu destekçisi okey oynarken Alevilik çıkışını tartışıyor.