Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy kimdir? Begüm Öner hangi dizilerde oynadı?

Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy kimdir? Begüm Öner hangi dizilerde oynadı?

Seksenler dizisinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı alan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, sosyal medyadaki sempatik paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Peki Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy kimdir..

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık güldüren oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Seksenler dizisinden sonra evlilik kararı aldı.

Seksenler dizisinde Şahin ve Elvan karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, bu sabah Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk oldu.

Begüm Öner kimdir, Ceyhun Fersoy kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı gibi sorular merak konusu oldu. İşte oyuncu çift hakkında merak edilenler..

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye dönen ve 10 yaşında bir ajansa yazılan Begüm Öner, ilk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez Dayı dizisiyle geçen Begüm Öner; Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakteriyle tanınmaktadır. Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Mandıra Filozofu, Kocan Kadar Konuş, Öğrenci İşleri, Bir Baba Hindu, Badem Şekeri 3, Beceriksiz Katil ve Koca Bulma Sanatı gibi yapımlarda rol alan Begüm Öner, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır. Begüm Öner, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

BEGÜM ÖNER DİZİ VE FİLMLERİ

Dayı (2004) – Özge (TV Dizisi)

Bez Bebek (2007) – Petek (TV Dizisi)

Melekler Korusun (2008) – Eda (TV Dizisi)

Arka Sıradakiler (2011) – Seda Atlı (TV Dizisi)

Seksenler (2012-2017) – Elvan (TV Dizisi)

Mandıra Filozofu (2014) – Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) – Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) – Merve

Öğrenci İşleri (2015) – Biricik

Bir Baba Hindu (2016) – Alara

Badem Şekeri 3 (2017) – Kumru

Beceriksiz Katil (2017) – Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) – Gizem

Seksenler (2019-) – Elvan

Ev Yapımı (2020) – Kendisi

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk dönemi İsviçre, İstanbul ve Fransa arasında geçmiştir. Lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da eğitim alan ve oyunculuğa başlayan Fersoy, sonrasında BKM’ye katıldı.

Kameralar karşısına ilk kez Acı Günler dizisiyle geçen Ceyhun Fersoy; Seksenler dizisinde canlandırdığı Almancı Şahin karakteriyle tanınmaktadır. Çocuklar Duymasın, Bana Bunlarla Gel, Hicran Yarasa, Güneşi Gördüm, Destere, Avrupalı, Neşeli Gençlik, Çatı Katı, Kadirşinas, Kurtlar Vadisi, Ana Kuzusu, Kutsal Damacana: Drakula, İki Aile gibi yapımlarda rol alan Ceyhun Fersoy, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Ceyhun Fersoy, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

CEYHUN FERSOY DİZİ VE FİLMLERİ

2020 – Ev Yapımı (Kendisi) (TV Dizisi)

2019 – Seksenler (Şahin) (TV Dizisi)

2019 – Hayatta Olmaz (Sinema Filmi)

2018 – Benden Bu Kadar (Sinema Filmi)

2018 – Göktaşı (Sinema Filmi)

2017 – Dostlar Mahallesi (Çağatay) (TV Dizisi)

2014 – Figüran (Mutlu) (Sinema Filmi)

2012 – 2017 – Seksenler (Şahin) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın (Berke) (TV Dizisi)

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Drakula (Ertan) (Sinema Filmi)

2010 – Bana Bunlarla Gel (Ceyhun) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Cenk) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Sevisçi) (Sinema Filmi)

2008 – Destere (Haldun) (Sinema Filmi)

2007 – Avrupalı (Halıcı) (Sinema Filmi)

2007 – Neşeli Gençlik (Orhan) (Sinema Filmi)

2007 – Çatı Katı (TV Dizisi)

2006 – İki Aile (Ayhan) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Ali Cemal) (TV Dizisi)

2005 – Tombala (TV Filmi)

2004 – Kadirşinas(TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Memati'nin Adamı) (TV Dizisi)

2002 – Sevgi Ana (Ali) (TV Dizisi)

1997 – Ana Kuzusu (TV Dizisi)

1997 – Acı Günler (TV Dizisi)