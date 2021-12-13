Bekçi alımı başladı mı, şartları nelerdir? 2022 bekçilik alım şartları

Bekçi olmak isteyen binlerce aday, İçişleri Bakanlığı bekçilik ilanını bekliyor. Bekçi olmak için başvuru yapmaya hazırlananlar, "Bekçi alımı başladı mı, şartları nelerdir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Polis ya da bekçi olmak isteyen binlerce aday, aylar süren bir çalışma temposunun içine giriyor.

Özellikle bekçi olmak isteyen ve bunun için emek harcayan adaylar, alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Bekçilik için uzun süredir ter döken adaylar, alımların yapılacağı tarihten önce şartları bilmek ve çalışmalarına ona göre devam etmek için araştırma yapıyor.

Adaylar bu kapsamda, "Bekçi alımı başladı mı, şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bekçi alımı başladı mı, 2022 bekçilik başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 bekçi alımına dair detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

Bekçi alımı başvuruları hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Alım yapılacak illerin ilanın yayımlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak, 8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak, 10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,