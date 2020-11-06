Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi çalışma saatleri ve maaşı

Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi çalışma saatleri ve maaşı

Bekçi olmak isteyen adaylar bekçilik için hangi şartlara uyulması gerektiğini ve nasıl olunduğunu araştırıyor. Haberimizde 'Nasıl Bekçi olunur, Bekçilik şartları nelerdir?' gibi soruları yanıtladık.

Mahalle bekçisi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği ve internet üzerinden araştırdığı konuların başında bekçi olma şartları gelmektedir.

Geçtiğimiz yıl, başvuru ve mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce genç, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde mahalle bekçisi olarak istihdam edildi.

BEKÇİ NASIL OLUNUR?

Bekçi olmak devlet memuru olmak anlamına gelmektedir. O nedenle memurluk için aranan şartların birçoğu bekçilik içinde aranmaktadır. Sadece KPSS puanı istenmemektedir.

Bekçilik için ayrı bir sınav yapılmaktadır. Türk Vatandaşı olmanız gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayanlar bekçi olamamaktadır. Maaşı normal memurlara göre oldukça fazladır bu nedenle daha avantajlı bir meslektir. Çalışma saatleri biraz zorlayıcıdır.

Bekçi olabilmek için başvuru tarihlerini kaçırmamanız ve e-devlet üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir. daha sonra başvuru için para yatırılır ve bekçi alım ilanı duyurulur.

Bekçiler yazılı sınavdan, fiziki yeterlilik sınavından ve sözlü sınavdan geçmektedir. Yazılı sınavın %25 i fiziki yeterlilik sınavının %25 i ve sözlü sınavının %50 si etkilemektedir.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Görevini engelleyecek hastalığının ya da engelinin bulunmaması, Ağır hapis cezasından hüküm yememiş olmak,

Zimmet, irtikap, ihtilas, hırsızlık ve rüşvet suçlarından hükümlü olmamak,

Dolandırıcılık, iflas, inancı kötüye kullanma ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlarını sağlamak zorundadır.

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Akşam 10 ile sabah 6 saatleri arasında görev yapan bekçiler çarşı ve mahallelerde dolaşırlar. Silah taşıma hakları ve gerektiğinde kullanma hakları vardır. Toplu kullanılan alanları kontrol ederler. Bekçilerin görevleri şunlardır:

Can, mal ve ırza yönelik tehdit ve saldırıları önlemek, saldıran kişileri yakalamak,

Huzuru bozan ve insanları rahatsız eden kişileri tespit etmek ve gerekiyorsa polise ya da jandarmaya teslim etmek,

Uyuşturucu imal edilen yer bulunduysa veya satıldığı yer, kumar oynanan yer bulunduysa ve çevreyi rahatsız edecek gürültü varsa polise bildirmek,

Görev bölgelerinde acil bir durum söz konusu ise kolluk kuvvetlerine bildirmek zorundadır.

Kazaları, suç teşkil eden olayları delilleri kollayarak kolluk kuvvetine bildirmek,

Deprem, yangın ve su baskını gibi olayları itfaiyeye bildirmek,

Yangın ve su baskınlarında insanları sakinleştirmek ve önleyici tedbirler almak,

Kaza geçiren, hastalanan, düşen ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

Engellileri, kimsesizleri, aciz durumda kalanları ve çocukları evlerine ulaştırmak ya da kolluk teşkilatına götürmek,

Doğalgaz, su, elektrik arızalarını giderenleri, sokağa pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapılan yerleri kolluk teşkilatına bildirmek.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçi alımlarına başvurmayı düşünen kişiler 2020 bekçi maaşları ne kadar diye araştırma yapmaya başlarlar. Bekçilerin aldıkları maaşlar eğitim durumlarına bağlı olarak değişir.

Bekçilerin güncel maaş oranları şunlardır;