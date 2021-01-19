Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınavı ne zaman? MEB Bekçilik sınav giriş belgesi ekranı..

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınavı ne zaman? MEB Bekçilik sınav giriş belgesi ekranı..

Bekçi adaylarının merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce aday, bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusuna cevap arıyor. İşte bekçilik sınav giriş belgesi alma ekranı

Pandemi nedeniyle ertelenen bekçilik sınavı için yeni tarih verilmişti. Adaylar için sınav giriş yerleri erişime açıldı.

Devlet kadrolarında bekçilik görevi yapmak isteyen adayların yazılı sınavda başarılı olması gerekiyor.

Adaylar yazılı sınava saatler kala sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki MEB bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır 2021?

İşte adayların merak ettiği bilgiler..

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı için giriş belgesi MEB üzerinden alınabiliyor.

E-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişiler giriş belgelerini öğrenebiliyorlar.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pandemi nedeniyle ertelenen sınav 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00’te yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak.

5 seçenekli 100 soru için adaylara 120 dakika süre tanınacak.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınava gitmeden önce aşağıdaki bilgilerin okunması adaylar için elzemdir. İşte sınava götürülmesi yasak olan şeyler ve sınavda gerekli evraklar;

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.