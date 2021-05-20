Bekçilik sınav sonuçları açıklandı: 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı

Binlerce gencin merakla beklediği 2020.1/Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı. İşte 2020.1/Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı..

Binlerce gencin merakla beklediği Bekçilik Sınav Sonuçları için bir son dakika açıklaması geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığı, Bekçilik Giriş Sınavı sonuçları duyurusunda, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

İşte, 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bekçilik giriş sınavı sonuçları, adayların erişimine açıldı.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yayımlandı.

Polis Akademisi, sonuçların açıklandığı duyuruda yedek adayların durumu ile ilgili de bilgilendirme yaptı. Açıklamaya göre, yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesinden açıklanacak. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı sonuçları, e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.''





BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Bekçilik Yazılı Sınavı değerlendirmeleri tamamlandı.

Sınava ait sonuçlar e-Devlet ekranından sorgulanabilecek. e-Devlette karşınıza çıkan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaparak Bekçilik Sınavı sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI