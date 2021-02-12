Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EGM PA bekçilik sınav sonuçları

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştı. Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, bekçilik sınav sonuçlarını araştırıyor.

18 Eylül 2020 tarihinde İstanbul iline 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

20 Ocak 2021 tarihinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının yapılmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı.

Peki, binlerce kişinin araştırdığı Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EGM PA bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

İşte Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti.

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı yazılı sınavı sonuçları, 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr/ ve https://www.meb.gov.tr/ internet adreslerinden adayların erişimine açılacak.

2021 BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru iptali olmayacak. Soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye alınacaktır.

Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değeri yeniden hesaplanacak.





BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılmaktadır. Adayların e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ilgili alanları doldurması gerekmektedir.

Başvuru için e-Devlet’e girip arama butonuna Aday İşlemleri Sitesi yazın. Uygulamaya git bağlantısına tıkladıktan sonra Polis Akademisi İşlemleri Sistemi üzerinden döneminizi seçerek başvuruda bulunabilirisiniz.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI