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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ocak bekçilik sınavı sonuçları ne zaman?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ocak bekçilik sınavı sonuçları ne zaman?

Binlerce bekçi adayı 20 Ocak günü girdiği bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınav sonucu tarihi belli oldu.