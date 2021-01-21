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- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ocak bekçilik sınavı sonuçları ne zaman?
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ocak bekçilik sınavı sonuçları ne zaman?
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 09:56
16 Ocak'ta yapılması planlanan ancak koronavirüsü nedeniyle 20 Ocak'ta gerçekleşen bekçilik sınavının ardından adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu.
Sınavda başarılı olup olmadığını öğrenmek isteyen adaylar, sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunu araştırmaya başladı.
20 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonrası sınav sonuç tarihleri de duyuruldu.
Peki bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce bekçi adayı 20 Ocak günü saat 15:00'te sınava giriş yaptı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonrası sınav soru ve cevap anahtarının 22 Ocak Cuma günü yayımlanacağı bildirildi.
Bekçilik yazılı sınavı sonuçları ise yapılan değerlendirmenin ardından 15 Şubat tarihinde erişime açılacak.
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA 2021
BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu.
Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.
2021 YILI MEZUNİYETLERİNE GÖRE BEKÇİ MAAŞLARI
İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL
Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.
Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.