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    Bekçilik sınav soruları ve cevapları 2022! A ve B kitapçığı indir

    Bekçi adaylarının merakla beklediği yazılı sınav soru ve cevapları erişime açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:46
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    Bekçilik sınav soruları ve cevapları 2022! A ve B kitapçığı indir

    Mahalle ve Çarşı Bekçisi ön başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapıldı.

    Bekçi olmak isteyen adaylar, 100 soruluk sınavda 120 dakika boyunca ter döktü.

    Sınavdan çıkan adayları soru-cevaplar açıklanacak mı merak ederken, beklenen duyuru geldi.

    İşte 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları!

    Bekçilik sınavı soru ve cevapları 2022

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adayların sınav sorularına odsgm.meb.gov.tr'den erişebilecekleri kaydedildi.

    Bekçilik sınav soruları ve cevapları 2022! A ve B kitapçığı indir #1

    A kitapçığı indir

    B kitapçığı indir


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